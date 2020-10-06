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Общество

Ещё у 48 человек в Псковской области подтвердился коронавирус

Ещё у 48 человек в Псковской области подтвердился коронавирус, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 562 человек.

Выздоровели 15 псковичей, всего - 4 079. В числе умерших по-прежнему 65 человек.

Глава региона отметил, что 48 заболевших за сутки «это немало». «Прошу, относитесь серьёзно ко всем мерам предосторожности», - добавил Михаил Ведерников. 

За сутки проведено 840 тестов. Всего за весь период эпидемии в лабораториях выполнено 103 011 исследований на COVID-19.

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