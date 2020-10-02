ВОЗ: Каждую неделю число заразившихся COVID-19 в мире увеличивается на 2 млн

23:04, 02 октября 2020, ПАИ

Каждую неделю в мире регистрируется около двух миллионов новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 2 октября, сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, только с 21 по 27 сентября количество инфицированных коронавирусом в мире выросло более чем на два миллиона, а число летальных исходов увеличилось на 36 тысяч человек.

В России коронавирусом заболело 1 194 643 человека, 970 296 – выздоровело, 21 077 – умерло. В Псковской области выявлено 5 562 случая заражения коронавирусом, 4 079 человек выздоровело, 65 – умерло.