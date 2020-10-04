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Общество

«Мехуборка» организовала сбор мусора на сельхозярмарке в Пскове

Фото: пресс-служба компании «Экопром».

На сельскохозяйственное ярмарке в Пскове сбор мусора организовала «Мехуборка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

3 октября в центре Пскова прошла ярмарка «Осень 2020». В рамках контракта с управлением городского хозяйства администрации Пскова на территории проведения мероприятия выставлены 25 контейнеров по 1,1 куб. м каждый и два 8-кубовых бункера для сбора отходов. Также были выданы 200 120-литровых фирменных спецпакетов для размещения в торговом пространстве.
Вывоз отходов организовали после окончания ярмарки силами ООО «Мехуборка Псков».

Напомним, что ярмарку посетили несколько тысяч человек.

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