«Мехуборка» организовала сбор мусора на сельхозярмарке в Пскове

10:02, 04 октября 2020, ПАИ

На сельскохозяйственное ярмарке в Пскове сбор мусора организовала «Мехуборка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

3 октября в центре Пскова прошла ярмарка «Осень 2020». В рамках контракта с управлением городского хозяйства администрации Пскова на территории проведения мероприятия выставлены 25 контейнеров по 1,1 куб. м каждый и два 8-кубовых бункера для сбора отходов. Также были выданы 200 120-литровых фирменных спецпакетов для размещения в торговом пространстве.

Вывоз отходов организовали после окончания ярмарки силами ООО «Мехуборка Псков».

Напомним, что ярмарку посетили несколько тысяч человек.