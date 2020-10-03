Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»

20:33, 03 октября 2020, ПАИ

​

Несколько тысяч человек стали участниками областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2020», которая прошла в Пскове в субботу, 3 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. В этом году ярмарка прошла без развлекательных мероприятий. С учетом эпидемической ситуации всех участников обязали соблюдасть меры безопасности.

При этом глава региона сообщил, что около половины гостей проигнорировали эти требования и рекомендации Роспотребнадзора.

«Игнорирование масочного режима - это просто неуважение по отношению к другим гражданам. Каждый из нас может представлять угрозу даже не подозревая об этом», - отметил Михаил Ведерников и призвал псковичей беречь свое здоровье и безопасность окружающих. - Никто не хочет возвращения жестких ограничительных мер, которые скажутся и на комфорте граждан и на региональной экономике».