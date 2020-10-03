0
22:14
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
20:33
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
20:16
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
18:07
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
17:40
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
17:30
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
16:56
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Еще новости
Общество

Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»

Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Пскове 3 октября. Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова.

Несколько тысяч человек стали участниками областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2020», которая прошла в Пскове в субботу, 3 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. В этом году ярмарка прошла без развлекательных мероприятий. С учетом эпидемической ситуации всех участников обязали соблюдасть меры безопасности.

При этом глава региона сообщил, что около половины гостей проигнорировали эти требования и рекомендации Роспотребнадзора.

«Игнорирование масочного режима - это просто неуважение по отношению к другим гражданам. Каждый из нас может представлять угрозу даже не подозревая об этом», - отметил Михаил Ведерников и призвал псковичей беречь свое здоровье и безопасность окружающих. - Никто не хочет возвращения жестких ограничительных мер, которые скажутся и на комфорте граждан и на региональной экономике». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
03 октября 2020
Выставка картин о Байкале открылась в Кунье
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
03 октября 2020
Несколько тысяч человек посетили ярмарку «Осень 2020»
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
03 октября 2020
Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
03 октября 2020
Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
03 октября 2020
Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
03 октября 2020
Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
03 октября 2020
В Пскове новую инфекционную больницу первыми посетили делегация ПсковГУ во главе с ректором
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове
03 октября 2020
Накануне приёма первых пациентов депутаты посетили новый медцентр в Пскове

Идет загрузка...