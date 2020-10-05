Около 50 кубометров мусора вывезла «Мехуборка» после сельхозярмарки в Пскове

10:10, 05 октября 2020, ПАИ

В Пскове после сельскохозяйственной ярмарки «Мехуборка» вывезла порядка 50 кубометров мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

3 октября в Пскове на Октябрьском площади проходила сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2020». На территории проведения мероприятия региональный оператор установил 25 контейнеров по 1,1 кубометра каждый и два 8-кубовых бункера для сбора отходов. Также были выданы 200 120-литровых фирменных спецпакетов для размещения в торговом пространстве.

После окончания ярмарки весь мусор был вывезен силами «Мехуборки» при помощи четырех единиц техники.