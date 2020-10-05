56-летний мужчина пропал в лесу в Дновском районе

15:35, 05 октября 2020, ПАИ

В Дновском районе в лесу пропал 56-летний мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

4 октября Сергей Елиневский ушел в лес и не вернулся. Приметы: рост 170 см, худощавый, волосы седые, стрижка короткая. Был одет в черную куртку, черные штаны, синие резиновые сапоги, кепку. С собой был зеленый рюкзак, белое ведро.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номеру 88007005452 или 112.