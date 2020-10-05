Депутат рассказал, почему работы на Инженерной – Индустриальной в Пскове не завершились в срок

16:20, 05 октября 2020, ПАИ

О том, почему работы на Инженерной — Индустриальной в Пскове не завершились в срок, рассказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

«Работы затянулись по объективным причинам», – подчеркнул Денис Иванов, добавив, что во время ремонта дороги был найден центральный водопровод, которого не было на картах. Это стало поводом для переделывания проекта и поиска финансирования. «Из-за этого работы встали на 3-6 месяцев», – отметил он.

По словам Дениса Иванова, местные жители недовольны затяжным ремонтом, но в целом относятся к ситуации с пониманием.

«Они же понимают прекрасно, что всё делается для них прежде всего», – добавил депутат.

Круговое движение на Инженерной – Индустриальной в Пскове было запущено 14 сентября, однако объект к тому времени полностью готов не был.