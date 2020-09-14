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Общество

Круговое движение запущено на Инженерной – Индустриальной в Пскове

Фото с камеры Pskovline. Утро 14 сентября.

Круговое движение запущено на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Однако объект до сих пор не готов, работы продолжаются, сейчас круг собран из бетонных и пластиковых блоков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Светофорный объект на данном перекрестке ликвидируется. Движение пешеходов будет осуществляться согласно ПДД.

Круговое движение планировали запустить утром 8 сентября. Однако по вине подрядчика объект не был вовремя готов, поэтому запуск кругового движения было принято перенести на неопределённый срок.

Фото с онлайн-камер предоставлено компанией Pskovline.

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