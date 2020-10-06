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Общество

Более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

За сутки в России коронавирусом заболели более 11 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 11 615 человек. Всего в России COVID-19 заболели 1 237 504 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 188 человек, всего умерло 21 663. Всего выздоровело 988 576 зараженных коронавирусом пациентов.

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