Более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

10:30, 06 октября 2020, ПАИ

За сутки в России коронавирусом заболели более 11 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране коронавирусом заболели 11 615 человек. Всего в России COVID-19 заболели 1 237 504 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 188 человек, всего умерло 21 663. Всего выздоровело 988 576 зараженных коронавирусом пациентов.