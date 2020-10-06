Три квартиры выделили молодым педагогам Пскова

17:40, 06 октября 2020, ПАИ

В рамках торжественного приема руководителей образовательных учреждений глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил о выделении молодым педагогам трех квартир для проживания на время работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Квартиры выделены в целях стимулирования прихода молодых педагогов в образовательные учреждения. «Это две двухкомнатные и одна четырехкомнатная квартиры с удобствами, и пока молодые педагоги будут работать в сфере образования, они смогут там проживать», – рассказал глава городской администрации. Александр Братчиков пообещал, что такая практика будет продолжена.

Директор школы № 47 Андрей Мануйлов попросил Александра Братчикова рассмотреть возможность обеспечения жильем сотрудников среднего звена, часть из которых вынуждена снимать комнату в общежитии и жить не в самом комфортном соседстве. Александр Братчиков пообещал проработать этот вопрос.