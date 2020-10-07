Бюджет Псковской области по итогам года недополучит около 2 млрд рублей

17:08, 07 октября 2020, ПАИ

Около 2 млрд рублей составит недополучение в бюджет Псковской области по итогам года. Об этом рассказала заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 7 октября.

«У нас будет недополучение порядка 2 млрд по итогам года, - отметила Нинель Салагаева. – Те налогоплательщики, которые у нас в регионе недополучат в соответствующем объеме прибыль, а кто-то совсем уйдет с рынка».

Несмотря на это, программы приостановлены не будут, добавила заместитель губернатора, подчеркнув особенно программы по национальным проектам, которые софинансируются из федерального бюджета.

«Губернатором поставлена четкая задача, что мы должны участвовать во всех программах, тех, которые имеют возможность потенциально реализоваться на территории региона. Поэтому эти программы остановлены не будут», - отметила Салагаева.

Ранее Нинель Салагаева отметила, что экономика региона чувствует себя неважно.