Экономика Псковской области чувствует себя неважно – Нинель Салагаева

17:02, 07 октября 2020, ПАИ

О потерях бюджета Псковской области из-за пандемии рассказала заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 7 октября.

«Экономика чувствует себя немного получше, чем было 3-4 месяца назад, - отметила Нинель Салагаева. – В целом экономика региона чувствует себя так же неважно, как и экономика в России».

По словам Салагаевой, начал оживать малый и средний бизнес, те отрасли, которые были наиболее пострадавшими.

«Реальную картинку мы узнаем по итогам года. Сейчас пока сложно судить. Знаем, что многие предприятия не восстановились из пострадавших отраслей», - подчеркнула заместитель губернатора.