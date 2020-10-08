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Общество

Важно, чтобы как можно больше людей приобщалось к спорту - псковский губернатор

Фото: Дарья Хваткова

Псковская область заняла лидирующую позицию в регионах Севера-Запада по уровню ЗОЖ. Михаил Ведерников во время интервью в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир» рассказал, что этот показатель удается поддерживать благодаря реализации национальных проектов.

«Мы поставили себе задачу ежегодно устанавливать 100 воркаут-площадок. Для нас важно, чтобы как можно больше людей приобщалось к спорту», – рассказал губернатор.

Популярностью среди жителей города пользуется большая площадка на улице Воеводы Шуйского в Пскове. В этом году там появились теннисный стол и боксерская груша.

Кроме того, при реализации нацпроекта в Псковской области строятся и модернизируются объекты спортивной инфраструктуры.

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