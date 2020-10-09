Губернатор прокомментировал ситуацию с очистными сооружениями в Гдовском районе

13:16, 09 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с очистными сооружениями в Гдовском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, этот вопрос поднимался на встрече главы региона с редакторами районных газет.

По традиции во время встречи главные редакторы изданий получили возможность задать главе региона вопросы, которые больше всего волнуют их читателей. В большинстве они относились к сфере ЖКХ.

Один из вопросов касался очистных сооружений в Гдовском районе. Заявка на реконструкцию очистных сооружений в Гдове будет направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2021 году. Михаил Ведерников также акцентировал внимание, что необходимо заняться разработкой проектной документации на строительство очистных сооружений в деревне Чернево Гдовского района, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсах на получение финансирования.

Речь зашла и о благоустройстве общественных пространств районных центров, необходимости расширения зоны охвата сотовой связи, а также об организации устойчивого электроснабжения муниципальных образований.