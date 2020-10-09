В Псковском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности может смениться руководитель

15:32, 09 октября 2020, ПАИ

Руководитель может смениться в Псковском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности. Об этом рассказал председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире проекта ПАИ-live 9 октября.

«22 октября состоится отчетно-выборная конференция профсоюза работников радиоэлектроники, будем следить, посмотрим, кто в итоге будет избран», – рассказал Игорь Иванов.

По его словам, внутри профсоюза работников радиоэлектроники есть дискуссия, в связи с чем может смениться руководитель.

Отвечая на вопрос о кадровых изменениях, Игорь Иванов отметил, что на сегодняшний день нет необходимости дополнительно что-то менять.