Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
9 октября гостем эфира ПАИ-live стал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
В разговоре с руководителем проекта ПАИ-live он рассказал о кадровых изменениях в подведомственных облсовпрофу учреждениях, о перезагрузке трехсторонней комиссии, о том, зачем на улицах появились баннеры профсоюзов и почему вопросы на площадях не решаются, а также не согласился с теми, кто считает, что облсовпроф стал беззубым.
Смотрите в эфире ПАИ-live.