Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге

15:35, 13 октября 2020, ПАИ

Псковичка просит установить пешеходный переход через проезжую часть на перекрестке улиц Индустриальной и Ипподромной. Соответствующую просьбу жительница Пскова разместила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Жительница Пскова рассказала, что в связи с продолжающимся ремонтом на улице Индустриальной остановка «Улица Инженерная» перенесена на пересечение улиц Индустриальной и Ипподромной, и людям, которые выходят из автобуса №3 и маршрутки №51, приходится выходить на перекрестке и переходить четырехполосную проезжую часть, на которой отсутствует пешеходный переход.

«Сейчас рано темнеет в вечернее время, и переходить дорогу становится все опаснее. Необходимо поставить хотя бы временные знаки пешеходного перехода либо закончить, наконец, ремонт остановок», - написала псковичка.

Ответственным за решение этой проблемы был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.