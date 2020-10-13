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Общество

Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге

Фото ПАИ.

Псковичка  просит установить пешеходный переход через проезжую часть на перекрестке улиц Индустриальной и  Ипподромной.  Соответствующую просьбу жительница Пскова разместила на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Жительница Пскова рассказала, что в связи с продолжающимся ремонтом на улице Индустриальной остановка «Улица Инженерная» перенесена на пересечение улиц Индустриальной и Ипподромной, и людям, которые выходят  из автобуса №3 и маршрутки №51, приходится выходить на перекрестке и переходить четырехполосную проезжую часть, на которой отсутствует пешеходный переход.

«Сейчас рано темнеет в вечернее время, и переходить дорогу становится все опаснее. Необходимо поставить хотя бы временные знаки пешеходного перехода либо закончить, наконец, ремонт остановок», - написала псковичка.

Ответственным за решение этой проблемы  был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

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