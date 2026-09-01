Псковские депутаты побывали на праздничных линейках в школах региона в День знаний

19:18, 01 сентября 2026, ПАИ

1 Сентября во всех школах Псковской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые началу нового учебного года. День знаний депутаты Законодательного Собрания встретили в своих избирательных округах, чтобы лично поздравить учеников, родителей и педагогов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин пришёл на линейку в псковскую школу № 24. Депутат поблагодарил учителей за терпение и благородный труд, поздравил всех школьников с началом учебного года. Особые напутственные слова Юрий Сорокин адресовал первоклассникам, чей путь познания только начинается, и выпускникам этого года, стоящим на пороге взрослой жизни и профессионального выбора.

«Я не буду желать вам лёгкой учёбы, а пожелаю интересной. И ещё – хороших оценок, потому что от ваших успехов зависит ваше личное будущее и будущее России. Получайте образование, развивайтесь, узнавайте новое, стремитесь вперёд, чтобы быть полезными обществу, своему городу и стране», – сказал вице-спикер.

На праздничной линейке к ученикам также обратились директор школы и другие приглашённые гости, в том числе ветераны специальной военной операции. Главное напутствие взрослых – пожелания успешной учёбы и новых открытий. Сами школьники выступили с творческими номерами, объединёнными одной темой – Годом единства народов России. Лейтмотивом всех выступлений стало культурное многообразие российских регионов, связанных единой историей и устоями. Одна из таких традиций, соблюдаемая россиянами независимо от места проживания, связана с празднованием Дня знаний. В каждой школе в этот день звучит символичный первый звонок, который совместно дают на линейке первоклассник и выпускник.

Своя многолетняя традиция существует и в школе № 18 города Пскова, где 1 Сентября побывал депутат Алексей Севастьянов. Праздничная линейка в День знаний здесь всегда начинается с поднятия российского флага и возложения цветов к установленному на школьной территории памятнику генералу Василию Маргелову, чьё имя носит школа.

По признанию Алексея Севастьянова, с 18-й школой его связывают особые чувства. Сюда много лет назад он привёл в первый класс свою дочь, а потом и сына. Первая учительница его детей и сегодня работает в этой школе, встречая в классе новые поколения маленьких псковичей.

«Самые добрые, тёплые слова я хочу сказать школьным учителям. Учителя – это люди, которые никогда не стареют. Даже если у них за плечами десятилетия педагогического стажа, они всегда молоды душой, чувствуют и понимают новое поколение», – поделился основанными на жизненном опыте наблюдениями Алексей Севастьянов.

Депутат призвал учеников с большим уважением относиться к своим наставникам, а также ценить школьные годы.

«Это самое прекрасное время. Стремитесь учиться, дружить, познавать, созидать», – поздравил школьников с Днём знаний парламентарий.

1 Сентября Алексей Севастьянов также посетил Псковский филиал Университета ФСИН России и расположенные в его избирательном округе школы № 1, 9 и 17.

Депутат Андрей Козлов провёл День знаний в Новосокольниках. Обращаясь к своим землякам, он поздравил всех с началом нового учебного года, пожелав педагогам гордости за своих учеников, родителям школьников – терпения, а тем, кто осваивает знания, – прилежной учёбы и успехов в спорте и творчестве.

«Учитесь всему тому, что пригодится вам в жизни, чтобы в дальнейшем добрыми делами и благородными поступками прославлять свою малую родину и свою замечательную страну – Россию», – выступил на линейке Андрей Козлов.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Игорь Дитрих в первый день нового учебного года посетил три учебных заведения в Опочке: гимназию, педагогический колледж и школу-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Игорь Дитрих напомнил, что в этом году по инициативе президента России Владимира Путина профессия учителя получила особый статус как признание огромной общественной важности педагогического труда.

«Образование – это фундамент, на котором строится будущее. И я искренне благодарен педагогам за их ежедневный нелёгкий труд, мудрость и любовь к своему делу, родителям – за терпение и стремление поддержать своих детей. А ребятам желаю, чтобы этот учебный год стал для каждого шагом вперёд, к новым знаниям!» – поздравил всех с Днём знаний Игорь Дитрих.

Ранее сообщалось, как в муниципалитетах Псковской области встретили День знаний.