Новая форма появится у псковских медработников «скорой помощи»

14:20, 16 октября 2020, ПАИ

Главный врач службы скорой медицинской помощи Псковской области Денис Сачков в эфире проекта ПАИ-live 16 октября рассказал о новой форме медицинских работников.

По его словам, уже прошли соответствующий аукцион уже состоялся, определен поставщик. Первая партия комплектов форм, как подчеркнул Сачков, состоит из нескольких «деталей»: брюки, куртка, утепленная жилетка. «Часть деталей мы уже получили с новыми эмблемами и, я надеюсь, что мы сегодня начнем выдавать на посты [форму — ПАИ] для того, чтобы, вручая машины, мы сразу людям вручили и формы», - сказал Сачков.

«Главное, чтоб людям нравилось. А людям нравится. Запуская торги, привлекая потенциальных поставщиков, мы просили от них экземпляры одежды, и эти экземпляры показывали непосредственно тем, кто будет в них работать. Они сами вносили коррективы», - добавил гость эфира.

Денис Сачков также отметил, что расцветка новой формы будет синей, поскольку «так нравится людям». «Я, естественно, спрашивал у людей, какого бы цвета одежду они бы хотели. Отвечают так: менее маркий, проще в работе», - заключил он.

В июле губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вручая новые реанимобили Скорой помощи в Пскове, заявил, что у медучреждения появится новый логотип.