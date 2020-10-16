Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19

22:46, 16 октября 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску», - отметил митрополит.

В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.