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Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от COVID-19

Фото: Дарья Хваткова

Митрополит Псковский и Порховский Тихон привился от коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску», - отметил митрополит.

В России уже зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, а также препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

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