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Общество

Слоган «Тысяча лет русских побед» может стать официальным девизом празднования 1000-летия Усвят

Официальным девизом 1000-летия Усвят может стать слоган «Тысяча лет русских побед». Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 19 октября.

«Одна из сотрудниц института материальной культуры сказала, что готова подарить слоган, он родился как-то спонтанно, - рассказал Вадим Нэдик. - Усвяты неразрывно связаны с победами, с войнами, с доблестью русской».

По словам спикера, планируется также организовать взаимодействие с министерством обороны.

«Мы, конечно, подготовим обращение министру и, может быть, получим какую-то поддержку в этом смысле», - добавил Вадим Нэдик.

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