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Вадим Нэдик: Исключить из реестра объектов культурного наследия разрушающиеся дома на улице Труда в Пскове может только Минкульт

Разрушающиеся дома на улице Труда в Пскове могут исключить из реестра объектов культурного наследия только по решению Министерства культуры России. Об этом рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире проекта ПАИ-live 19 октября.

«Все действия, которые связаны как с постановкой, так и со снятием с реестра, это только после решения Министерства культуры. Точку ставит министр», – рассказал Вадим Нэдик.

Дома № 4 и 7 на улице Труда в Пскове находятся по-прежнему в реестре, уточнил спикер.

Вадим Нэдик пояснил, что перед принятием подобного решения должна быть проведена соответствующая экспертиза с участием трех аттестованных экспертов.

«Обязательно должна быть экспертиза трех аттестованных экспертов, решение вообще принимается на уровне министерства», – отметил он и подчеркнул, что экспертиза установит, что либо объект не представляет историко-культурной ценности, либо полностью утрачен. При этом утрата, по словам спикера, не исключает возможности воссоздания объекта.

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