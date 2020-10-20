Открытие вечевого колокола состоялось в Пскове

15:44, 20 октября 2020, ПАИ

В сквере Народовластия в Пскове 20 октября состоялось торжественное открытие символического вечевого колокола, установленного по инициативе депутатов Псковского областного Собрания. В церемонии участвовал почти весь депутатский корпус регионального парламента, сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«В 2009 году во время празднования 15-летия областного Собрания депутатов в этом небольшом сквере нашими коллегами-депутатами четвертого созыва были посажены аллеи из деревьев. В прошлом году, когда Собранию исполнилось 25 лет, мы приняли решение поддержать эту традицию. У нас возникла идея установить в сквере памятный знак в честь этой даты», - напомнил историю установки памятного знака председатель Собрания депутатов Александр Котов.

В реализации идеи парламентариям помог псковский архитектор Владимир Шуляковский, который разработал два варианта композиции – один более «тяжелый и читаемый», второй – изящный и динамичный. Облегченный второй вариант, на котором было решено остановиться, весит около тонны, при его изготовлении кузнецы Псковского кузнечного двора Александр Вишневский и Владимир Беженар использовали около ста заготовок нарезанного на полоски металла. Постамент облицован гранитом двух цветов – «белым» мансуровским и коричневым дымовским – и окружен небольшим кольцом зеленой зоны. В вечернее время «колокол» подсвечен.

«Самое главное, что здесь отображается история народовластия на Псковской земле. На поверхность колокола нанесены надписи: «вече», «собрание», «советы», а выполнен колокол нашими псковскими кузнецами. Мне кажется, этот памятный знак во многом отражает историю нашей любимой родной Псковской земли», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель областного Собрания поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта: коллег-депутатов, вложивших личные средства в изготовление «колокола», автора композиции, мастеров псковского кузнечного двора, Псковскую городскую Думу, поддержавшую предложение о переименовании сквера, и лично главу администрации Пскова Александра Братчикова, сопровождавшего реализацию проекта благоустройства территории сквера.

«Депутаты находятся близко к людям и выражают мнение наших жителей – это представительство очень важно. Я с благодарностью и теплотой вспоминаю период своей депутатской работы в областном Собрании», - сказал, выступая на церемонии открытия памятного знака, Александр Братчиков.

Глава администрации поблагодарил депутатов за внимание к Пскову и выделение средств на формирование комфортной городской среды – это финансирование позволило, в том числе, провести реконструкцию улицы Леона Поземского и благоустройство парковой зоны.

Автор проекта Владимир Шуляковский, выступая на открытии символического вечевого колокола, предложил вспомнить историю: еще до открытия Колумбом Америки Псковская земля являлась демократическим государством с вечевой формой правления.

«Этот период истории, конечно же, заслуживал какого-то увековечивания. Совместно с депутатами родилась идея это сделать. А что лучше всего отразит историю вечевой республики? Конечно, вечевой колокол. Вот он и выполнен», - отметил Владимир Шуляковский.

В продолжение традиции, заложенной десятилетие назад, в день открытия памятного знака депутаты посадили в сквере деревья – растения были приобретены на средства вице-спикера Юрия Сорокина.

«Хочу поблагодарить Юрия Юрьевича за спонсорскую помощь, - сказал председатель Собрания Александр Котов. – Саженцы уже большие – почти взрослые деревья. Надеюсь, они приживутся и будут украшать эту городскую территорию, которая теперь называется «Сквер Народовластия». Ну а мы с вами и, надеюсь, депутаты будущих созывов регионального парламента будем приглядывать за этим уютным уголком Пскова, чтобы здесь всегда было ухоженно и красиво».

Идея установки архитектурной формы предварительно была согласована с авторами проекта рекреационной зоны и с Комитетом по охране объектов культурного наследия – сквер входит в границы зоны охраны «Ансамбль Кремля». Кованая композиция была изготовлена еще год назад, но в связи со смещением сроков благоустройства территории установку пришлось отложить. В день открытия памятного знака депутаты посадили в сквере Народовластия 22 дерева: березы, клены и дубы.