Псковичам ответили на вопросы о работе новой инфекционной больницы

11:24, 21 октября 2020, ПАИ

Псковичам ответили на вопросы о работе новой инфекционной больницы. С 20 октября в Instagram можно задать любой вопрос по этой теме.

«Уважаемые пациенты, я держу на личном контроле все ваши обращения! Благодаря обратной связи мы меняемся к лучшему! Кроме этого, мы вводим рубрику вопрос-ответ. Просим присылать в директ @pskoblinf все вопросы по работе учреждения и общемедицинским темам. Мы открыты и работаем для вас», - написала в своем аккаунте главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

Псковичи поинтересовались, делали ли сотрудники больницы прививку от COVID-19, и если нет, то планируют ли?

«Да, многие сотрудники нашего учреждения изъявили желание делать вакцинацию от COVID-19. На настоящее время проводится необходимое обследование для оценки критериев и возможности вакцинации в каждом конкретном случае», – ответила Анастасия Повторейко.

Кроме того, подписчики спросили, можно ли в больнице сейчас платно делать компьютерную томографию грудной клетки. Анастасия Повторейко ответила, что в ближайшее время такая возможность будет как в Пскове, так и в Великих Луках. «Самое главное, можно будет сделать компьютерную томографию грудной клетки по полису обязательного медицинского страхования с направлением из поликлиники. Следите за информацией», – добавила врач.

Псковичи также спросили о том, можно ли сдать ПЦР-тест на коронавирус в больнице в Великих Луках и сколько это будет стоить. «Да, в ближайшее время можно будет. При этом и плановые ПЦР по полису обязательного медицинского страхования. Следите за новостями», – ответила на вопрос Анастасия Повторейко.