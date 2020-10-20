В Instagram можно задать вопрос о работе новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках

14:33, 20 октября 2020, ПАИ

В Instagram можно задать вопрос о работе новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках. Об этом в своем аккаунте сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

«Уважаемые пациенты, я держу на личном контроле все ваши обращения! Благодаря обратной связи мы меняемся к лучшему! Кроме этого, мы вводим рубрику вопрос-ответ. Просим присылать в директ @pskoblinf все вопросы по работе учреждения и общемедицинским темам. Мы открыты и работаем для вас», - написала врач.