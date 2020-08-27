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Общество

Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли под Псковом

Фото: Юрий Алексеев

На окраине деревни Андрохново Псковской области обнаружили массовое захоронение расстрелянных мирных жителей. Об этом 26 августа рассказал директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, в раскопе обнаружили кошелёк с мелкими монетами, вероятно, принадлежавшими одной из жертв.

Юрий Алексеев сообщил, что в скором времени будут проводиться раскопы у Салотопки и в деревне Глоты.

В период Великой Отечественной войны на территории деревни Андрохново проводились массовые расстрелы. Здесь захоронены прошедшие через гестапо и псковскую тюрьму гражданские лица, евреи, подпольщики, а по некоторым данным и военнопленные.

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