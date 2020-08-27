Массовое захоронение расстрелянных мирных жителей нашли под Псковом
На окраине деревни Андрохново Псковской области обнаружили массовое захоронение расстрелянных мирных жителей. Об этом 26 августа рассказал директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook.
Кроме того, в раскопе обнаружили кошелёк с мелкими монетами, вероятно, принадлежавшими одной из жертв.
Юрий Алексеев сообщил, что в скором времени будут проводиться раскопы у Салотопки и в деревне Глоты.
В период Великой Отечественной войны на территории деревни Андрохново проводились массовые расстрелы. Здесь захоронены прошедшие через гестапо и псковскую тюрьму гражданские лица, евреи, подпольщики, а по некоторым данным и военнопленные.