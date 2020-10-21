Условия окончания пандемии в России назвал вирусолог

17:20, 21 октября 2020, ПАИ

Профессор вирусологии института имени Гамалеи Анатолий Альштейн назвал условия окончания пандемии в России. Он рассказал о показателях, которые могут свидетельствовать о завершении пандемии в стране, пишет РИА Новости.

Вирусолог считает, что пандемия будет закончена, когда число новых случаев по стране начнет исчисляться сотнями заболевших, а по Москве — десятками. При этом летальность должна снизиться до уровня 0,1% от числа заболевших.

«Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го», - сказал Альштейн в эфире.

Вирусолог также прокомментировал призыв ввести в стране карантин и добавил, что данная мера нанесет тяжелый удар по экономике, но не будет гарантировать полное исчезновение вируса.

За последние сутки в стране коронавирусом заразились 15 700 человек.