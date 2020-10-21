Проблемы организации дистанционной работы обозначил Владимир Путин

19:31, 21 октября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин обозначил основные проблемы организации дистанционной работы. Об этом он заявил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей 21 октября, пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в дистанционном формате нужно обеспечить интересы как бизнеса, так и сотрудников.

«Очень много вопросов, безусловно, – отметил Путин, добавив, что есть проблемы в вычислении обеденного время сотрудников. – Этим, безусловно, надо заниматься».

Ранее президент заявил, что жестких ограничений из-за COVID-19 в России вводить не планируется.