Жестких ограничений из-за коронавируса в России не планируется – Путин

18:41, 21 октября 2020, ПАИ

Владимир Путин рассказал, что жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции в стране не планируется. Об этом он сообщил на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей 21 октября, пишет ТАСС.

Глава государства посоветовал предпринимателям вместе со специалистами выработать корпоративные меры предосторожности, которые позволят не допустить распространение COVID-19.

«От четкого соблюдения этих правил и будет зависеть в конечном итоге и ритмичная работа самого предприятия, и не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать», - отметил Путин

Также президент отметил, что правительство следит за тем, что происходит в стране и в отдельных отраслях в связи с коронавирусом.

За последние сутки в стране коронавирусом заразились более 15 тысяч человек. Вирусолог назвал условия окончания пандемии в России.