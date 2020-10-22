Xiaomi создала умный корректор осанки

20:18, 22 октября 2020, ПАИ

Компания Xiaomi создала умное устройство для корректировки осанки. Об этом сообщает iXBT.com.

Устройство назвали Hipee Smart Posture Correction Wizard. Оно отслеживает в реальном времени состояние шейного отдела позвоночника пользователя смартфона, при неправильном положении тела человека напоминает о необходимости сделать зарядку и предлагает интересные физические упражнения, которые помогают выработать привычку сидеть и ходить с правильной осанкой.

Главное отличие гаджета от традиционных поясов для коррекции – постоянное напоминание пользователю о необходимости использования собственных мышц для поддержания правильной осанки.

Создатели устройства считают регулярную тренировку мышц более правильным подходом к решению проблемы с неправильной осанкой.

Стоимость гаджета составляет 14 долларов.