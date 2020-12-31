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Общество

Псковский нарколог рассказал, чем отличается женский алкоголизм от мужского

Заведующий диспансерным наркологическим отделением псковского наркодиспансера Сергей Кремс рассказал Псковскому агентству информации, чем отличается женский и мужской алкоголизм.

По его словам, у мужчин и женщин разные поводы выпивать алкоголь. Так, мужчины употребляют спиртное на «серьёзных и важных мероприятиях», среди которых рыбалка, охота, баня, поход гараж. А женщины, по словам Сергея Кремса, прибегают, чтобы снять тревогу, депрессию, расслабиться. «У них больше серьезных забот и переживаний. Поэтому они часто более склонны к депрессивности, беспокойству. Это все предпосылки для того, чтобы употребить алкоголь и получить «хороший результат», - пояснил специалист.

Он подчеркнул, что значительно чаще зависимы от алкоголя мужчины, хотя поводов выпивать у женщин значительно больше. При этом женщины имеют больше барьеров к тому, чтобы начать употреблять спиртное. «Если у них случаются проблемы, они их раньше чувствуют. Могут вовремя обратиться за помощью к специалистам. Но, к сожалению, результаты лечения бывают хуже, чем у мужчин», - добавил врач.

Подробнее читайте в интервью с Сергеем Кремсом здесь >>>

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