Алкоголь — это не выход: Почему пьют женщины, как коронавирус усугубляет запой и что повышает уровень серотонина

13:43, 31 декабря 2020, ПАИ

В преддверии праздничных выходных заведующий диспансерным наркологическим отделением псковского наркодиспансера Сергей Кремс уже рассказал Псковскому агентству информации о том, как встретить Новый год без вреда для здоровья. Во второй части интервью — почему у женщин больше поводов выпить, как коронавирус влияет на алкоголиков и есть ли способ повысить уровень серотонина без спиртного.

«Женщины сильнее. Но только не в плане алкоголя»

- Вашими пациентами чаще становятся мужчины или женщины? Кто из них сильнее подвержен воздействию алкоголя?

- Конечно, значительно чаще зависимы от алкоголя мужчины. И поступают в наше отделение они чаще. Хотя поводов выпивать у женщин значительно больше.

Поясню. У мужчин много «серьёзных и важных мероприятий», на которых они употребляют алкоголь. Рыбалка, охота, баня, с получки, коллектив, мужики, гараж и другие легитимизирующие процесс выпивки культурные традиции. Мужчинам вообще можно очень многое. Если он на каком-то мероприятии перебрал, обязательно найдутся люди, которые ему помогут, поддержат: «Ну, бывает, не рассчитал свои силы». Спать уложат, утром рассола принесут, помогут вспомнить, что было вчера.

А женщине такого не простят. Если она по каким-то причинам не рассчитала свои силы, была в неприглядном виде, на дай бог, упала, скажут: «Позорище какое, постеснялась бы детей своих, родственников. До чего себя довела». Женщина не увидит сострадания.

При этом женщины прибегают к употреблению алкоголя по другим причинам, которых гораздо больше и они сильнее: например, чтобы снять тревогу, депрессию, расслабиться. У них больше серьезных забот: «А как семья?», «А что будет?», «А хватит ли денег?» Значительно больше переживаний. Поэтому они часто более склонны к депрессивности, беспокойству. Это все предпосылки для того, чтобы употребить алкоголь и получить «хороший результат». Потому что алкоголь — это великолепный антидепрессант и транквилизатор, можно сказать, непревзойденный. Немножко выпила — и совершенно другое психологическое состояние. Всего 30-50 граммов — она же не собиралась напиться — и хорошо-то как.

Но получилось так называемое позитивное подкрепление. Человек начинает четко понимать, как себя привести в «хорошее» состояние. Совсем немножечко — это коварная вещь. В следующий раз небольшая доза не поможет, нужно будет чуть больше. Речь идет о росте толерантности. Через время и мужчины, и женщины доходят до способности употребления в течение суток литра и более крепкого алкоголя, до 5-7 литров пива. Для обычного человека эта доза является смертельной. А человека зависимого оставляет в состоянии «оптимального» самочувствия.

При этом женщины имеют больше барьеров к тому, чтобы начать выпивать — если у них случаются проблемы, они их раньше чувствуют. Могут вовремя обратиться за помощью к специалистам. Но, к сожалению, результаты лечения бывают хуже, чем у мужчин.

Женщины более крепки. Но только не в плане алкоголя. Потому что у них меньше фермента алкогольдегидрогеназа. У мужчин он вырабатывается в желудке и в печени, а у женщины — только в печени. Поэтому одна и та же доза алкоголя у мужчины и у женщины после всасывания в желудок даёт разную концентрацию — у женщины будет выше.

- Возраст имеет значение? Зависимость возникает у молодых людей?

- Обычно нашим пациентам больше 30 лет, для формирования зависимости требуется время. Хотя есть и быстро развивающиеся, злокачественные формы зависимости. В целом на это уходит несколько лет. Молодые люди тоже поступают, обычно с неблагоприятно текущей зависимостью.

О профилактике и «пьянстве отставных военных»

- В России регулярно вводятся различные запреты и ограничения на время торговли алкоголем, есть даже отдельные дни «сухого закона». Вы наблюдаете какой-то положительный эффект? Пациентов становится меньше?

— Такие меры, мне кажется, не очень действенны. Внешне они выглядят яркими, важными, но кардинально не меняют ситуацию в нашей сфере. Тверская, Смоленская, Новгородская, Псковская области исторически считаются много пьющими. Поэтому ограничение продажи в определенные дни и часы — это хорошо, но фундаментально проблему не решает. Наливайки закрывают — ну, другие откроются. На час уменьшить — у человека всего лишь возникнет беспокойство, что надо раньше сходить и взять. На мой взгляд, алкоголь — это самое тяжелое психоактивное вещество, которое наносит огромный и невосполнимый ущерб для всей нации. Поэтому его производство и продажа должны быть монополизированы государством. Тогда можно будет вести разговор о качестве, ценах и местах, где можно продавать.

Кроме того, в возникновении зависимости важную роль имеет наследственность. Плюс стрессы, тревожность, депрессии, неблагоприятная социальная среда, неуверенность в завтрашнем дне — это всё заставляет людей «улучшать» свое самочувствие посредством употребления алкоголя. К тому же существуют тяжелые профессии, которые тоже могут привести к приему спиртного. К примеру, полицейский или врач — почему-то принято думать, что люди таких профессий не выпивают. Нет. Такие люди часто заболевают.

Есть еще такое понятие: «пьянство отставных военных». То есть человек, казалось бы, с крепким здоровьем, хорошей выучкой, дисциплиной после того, как ушел в запас, пытается алкоголем снять тревоги, беспокойство. За годы службы он накопил тяжкий груз, а теперь еще и чувствует невостребованность. Он полон сил, знаний, но никому не нужен, не реализован.

- То есть речь идёт о необходимости улучшения социальной атмосферы. А бороться с наследственностью — еще сложнее.

- Да, улучшение социальной атмосферы в обществе — очень важный момент. У нас в области такая работа ведется, как и профилактика. Правда, под последней часто понимают только лекции о вреде употребления алкоголя. На самом деле, профилактика — более ёмкое явление, длительное и масштабное. Должна быть организована работа с детьми и семьями, в которых родители употребляют алкогольные напитки. Предрасположенность у них есть, нельзя дать ей реализоваться. Это очень сложно сделать.

Конечно, необходимо и работать с теми, кто не находит себе применения, потерял работу. Представьте: мужчина, который был оплотом в семье, чувствовал себя хозяином, опорой для всех, вдруг теряет работу. Закрывается завод, и всё, кто он сегодня? Начинается самоедство, беспокойство, бессонница, плюс появление свободного времени, и запускается порочный круг. Человек, находящийся в сложной жизненной ситуации, вдруг получает вещество, от которого становится «легче». И снова позитивное подкрепление.

Люди часто пьют не от того, чтобы было хорошо, люди пьют, чтобы не было так плохо. Когда у тебя плохо в душе, ты оказался ненужным, брошенным, на тебя возлагают надежды, а ты не можешь принести домой кусок мяса, хлеба и молока, возникают очень негативные эмоции. И человек старается на время заглушить их алкоголем. И если это происходит раз за разом, человек становится нашим пациентом.

О взаимодействии коронавируса с алкоголем и радости

- В этом году из-за пандемии многие остались без работы, кто-то потерял целый бизнес. Сказалось ли это на количестве ваших пациентов или время покажет?

- Да, об этом пока что рано говорить. Но думаю, через какое-то время в этой группе людей возникнет пристрастие к каким-либо психоактивным веществам. Это могут быть и алкоголь, и наркотики. Речь о людях, которые жили на небольшие доходы от зарплаты до зарплаты, не имели пресловутой финансовой подушки, у которых остались кредиты, обязательства, платежи за коммунальные услуги. И вдруг они потеряли работу и больше не могут обеспечить минимально необходимый уровень жизни своей семье. У них возникает депрессия, и человек попадает в длительный неизбегаемый стресс.

В таких случаях снижен уровень гормона радости — серотонина, и любое психоактивное вещество повышает его уровень. Даже чайная ложка — уже хорошо. Порой людям настолько плохо, что они думают: «Вот только сейчас бы мне спастись, а там разберемся». И, бывает, разбираются. А если всё пошло не так, может быстро развиться зависимость.

- С влиянием пандемии на всеобщее настроение всё понятно. А сам по себе коронавирус может усугубить алкоголизм?

- Безусловно, он ухудшит состояние человека. Более того, белая горячка — алкогольный делирий — очень часто возникает у людей, которые находятся в запойном состоянии, пытаются прекратить его и при этом имеют какую-то патологию. Либо в период запоя получают тяжелую травму. Всё это усугубляет состояние, любое заболевание, в том числе и коронавирус, может спровоцировать тяжелые последствия.

Нам уже неоднократно приходилось консультировать врачей Псковской городской больницы, к которым поступили больные с диагнозом «коронавирус» и у них развился алкогольный делирий. Мы совместными силами таким людям помогаем.

- Бытует мнение, что алкоголь может блокировать коронавирус. И баня. Как вы относитесь к этим гипотезам?

- Это предположения, которые мы можем обсуждать на бытовом уровне. Но для того, чтобы иметь действительно убедительные научные данные, нужно проводить дорогостоящие и длительные исследования. В условиях коронавируса мы живем менее года, поэтому говорить о серьезных научных данных просто невозможно. Кто-то, может, так и думает — ну, пусть ходит в баню. Хорошее настроение в любом случае повышает иммунитет.

- А если получается улучшить настроение только алкоголем? Что делать людям, чтобы не развивалась эта зависимость? Особенно сейчас, в условиях пандемии, как повысить уровень серотонина?

- Важно, чтобы была любовь. Это уже дает счастье, ощущение, что ты нужен и тебе кто-то нужен. Должна быть любовь в семье, любовь к детям. Важно, чтобы руководители предприятий создавали хорошую, благоприятную атмосферу в коллективах, чтобы не было дополнительных рисков для работников, стрессов, конфликтов. Людям, которые уже попали в тяжелые жизненные ситуации, стоит понимать, что алкоголь не принесет ожидаемого результата. Это своего рода аванс, за которым может последовать тяжелая расплата. Я знаю, что слова — слабая утеха. Но алкоголь — это не выход.