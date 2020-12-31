Псковский Союз пенсионеров России стал лучшим на Северо-Западе
Псковское региональное отделение Союза пенсионеров награждено дипломом за 1-е место по результатам конкурса в номинации «Лучшее региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Северо-Западному федеральному округу, а также дипломом в номинации «За креативный подход к обучению иностранным языкам людей старшего возраста в условиях пандемии». Об этом сообщил областной сайт Союза пенсионеров России.
Антонина Владимировна Морозова, председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Опочецкого района, и председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Красногородского района Лариса Ивановна Черкасова награждены почётными знаками «За особые заслуги в развитии Союза пенсионеров России».