Галина Печникова победила в номинации «Лидер» премии «Народное признание – 2020»

19:11, 31 декабря 2020, ПАИ

В номинации «Лидер» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020» принимали участие амбициозные и целеустремлённые руководители.

Первое место досталось заместителю директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района Галине Печниковой. Она получила 742 голоса на сайте ПАИ и 10 от жюри, набрав тем самым 1107,1 балла.

Второе место в номинации «Лидер» занял руководитель компании «Столбушинский продукт» Виталий Озеров (241+3 жюри = 350,53). Третье место – директор Себежской средней школы Раиса Евдокимова (234+1 жюри = 270,51).

Галина Печникова на протяжении долгого времени работает в печорском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Под её руководством в учреждении реализуются различные проекты. Она обладает лидерскими качествами: видит перспективу в развитии учреждения, заряжает энергией и заражает позитивными идеями.

«Говорят, что лидерами не рождаются, ими становятся. Истинная правда. Галина Александровна – постоянно развивающийся человек, увлекающий на новые дела. Харизма, пожалуй, главное слово для нашего номинанта. Без харизмы лидеров не бывает», - отметили авторы заявки.

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.