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Премия "Народное признание"

Главным событием 2020 года признали фестиваль «Музыка на воде» в Пскове

Фото зрителя фестиваля

Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове занял первое место в номинации «Событие» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020». За финалиста премии проголосовали 618 человек на сайте ПАИ и 9 членов жюри, тем самым фестиваль набрал 1034,34 балла.

Фестиваль «Музыка на воде» состоялся 21, 22 августа и 11 сентября в дендропарке у Мирожского монастыря в Пскове.

В сложные месяцы пандемии это яркое и новое для Пскова событие собрало огромное количество благодарных псковичей на свежем воздухе и вселило надежду на лучшее.

На втором месте в номинации «Событие» оказался последний звонок в онлайн-формате в Печорской гимназии (504+2 жюри = 596,52).

На третьем – 36-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» в Великолукском районе (420+3 жюри = 558,78).

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.

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