ВАЗ вылетел в кювет в Великолукском районе

14:52, 04 января 2021, ПАИ

В понедельник, 4 января, в 8:50 на 8-м километре автодороги Усвяты - Великие Луки в Великолукском районе произошло ДТП, сообщает телеграм-канал Псковская сводка. 59-летний житель деревни Торчилово Лычевской волости за рулем автомобиля ВАЗ-21213 слишком разогнался, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль перевернулся.

Медики диагностировали у водителя ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось о ДТП в Стругокрасненском районе, где в кювет вылетел «Рено Логан», водитель погиб.