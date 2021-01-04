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ВАЗ вылетел в кювет в Великолукском районе

В понедельник, 4 января, в 8:50 на 8-м километре автодороги Усвяты - Великие Луки в Великолукском районе произошло ДТП, сообщает телеграм-канал Псковская сводка. 59-летний житель деревни Торчилово Лычевской волости за рулем автомобиля ВАЗ-21213 слишком разогнался, не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате автомобиль перевернулся.

Медики диагностировали у водителя ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось о ДТП в Стругокрасненском районе, где в кювет вылетел «Рено Логан», водитель погиб.

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