Телеграм дал сбой

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Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в понедельник, 4 января, по всему миру, пишет ТАСС со ссылкой на сервис  Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным портала, проблемы в работе мессенджера начались после 15:00 мск. По состоянию на 15:11 было зафиксировано уже 9 561 отчетов о сбое в работе Telegram, в пике - 10 907 отчетов.

Первые сбои были зафиксированы в 14:00. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (81%) и проблемы с отправкой сообщений (18%).

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