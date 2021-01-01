Почему крестьяне любили религиозные праздники, объяснили историки

13:26, 07 января 2021, ПАИ

Время религиозных праздников – одно из наиболее любимых и ожидаемых в народной среде. Вкладывая особый сакральный смысл в предстоящие религиозные действия, люди с особым трепетом и эмоциональным настроем ожидали приближение торжества. Повсеместно во всех губерниях Российской империи крестьяне стремились с размахом отметить церковные праздники православного календаря. Это был способ не только психологической разгрузки, но и банальная возможность отвлечься от тягот повседневной жизни. Студентка исторического факультета ПсковГУ Алина Аскарова под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Максима Васильева подготовила экскурс в историю русских крестьянских традиций.

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