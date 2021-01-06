Коза рогатая, «запотевший» топор и молитвы для очищения – рождественские традиции прошлого

13:04, 06 января 2021, ПАИ

Как праздновали Рождество русские крестьяне начала ХХ века: что готовили на праздничный стол, почему на Рождество надо быть чистым, но нельзя убираться и выносить мусор. Почему нельзя пить горькую и что надо сделать, чтобы весь следующий год быть в достатке и здоровым, и причем здесь коза и льняное полотенце. Студентка исторического факультета ПсковГУ Алина Аскарова под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Максима Васильева подготовила экскурс в историю.

Каникулы из прошлого

Время религиозных праздников – одно из наиболее любимых и ожидаемых в народной среде. Вкладывая особый сакральный смысл в предстоящие религиозные действия, люди с особым трепетом и эмоциональным настроем ожидали приближение торжества. Повсеместно во всех губерниях Российской империи крестьяне стремились с размахом отметить церковные праздники православного календаря. Это был способ не только психологической разгрузки, но и банальная возможность отвлечься от тягот повседневной жизни.

По народным поверьям и устоявшимся религиозным убеждениям, в церковные праздники работать считалось грехом, и если в праздничный день крестьянин выходил на поле или принимался за иную серьезную работу, то его за это мог наказать староста крестьянской общины. Сама крестьянская община зорко следила за соблюдением этого принципа. Хотя и сами крестьяне не старались работать с праздничные дни, так как верили, что их за это могут покарать высшие силы. Крестьяне говорили, «что праздники послал им Бог, чтобы они могли отдохнуть от тяжелых рабочих дней и набраться сил для дальнейшей работы».

Рождественский стол

В череде праздников особое место занимает Рождество Христово (24 декабря по старому стилю – 7 января по новому стилю), которое было одним из самых любимых праздников у крестьян. В Рождественский сочельник, день самого строгого поста и канун Рождества, простые люди и духовенство не ели целый день, дожидаясь появления первой, Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Спасителя. В крестьянской среде был обряд в рождественские дни варить особый вид каши – кутью. В основном её делали из пшеницы. Кутья была двух видов. Первый вид кутьи был постным «бедным», второй вид назывался «богатым», в него добавляли изюм и сухофрукты. Также крестьяне варили компот, который назывался взвар. Его готовили из сухофруктов и зимних ягод, часто добавляли мед или сахар. Сама кутья наделялась крестьянами особым смыслом и являлась символом плодородия и достатка. В Рождественский сочельник её ели, соблюдая тишину и молитвенное настроение. Хотя, как отмечали этнографы того времени, это не мешало крестьянам тут же, во время трапезы, обсуждать будущий урожай и гадать на него, выдергивая из снопа соломинки.

Часто родители заставляли ребят лазать под стол и изображать там цыпленка, чтобы в ближайший год в хозяйстве хорошо водились куры и прочая домашняя птица. После такого торжественного ужина зажиточные крестьяне поручали своим детям часть оставшейся кутьи разнести по домам бедняков, чтобы и им дать возможность отпраздновать «богатую кутью».

Главным элементом Рождества была ель, которую крестьяне украшали лентами.

Накануне Рождества, в Сочельник, крестьянки готовили из ржаной муки пресные сочни и крестики. Сочни крестьяне съедали сразу, а вот печеные крестики использовали в обрядах. Их раскладывали по углам дома, в зерно и продукты. Это делалось для того, чтобы злой дух «Шиликун» не веселился и не сделал плохого для дома. В разных губерниях России название злобного духа могло отличаться, но сама суть этого поверья была устойчива в сознании крестьян начала ХХ века.

Рождество, такой праздник, которого ждали не только дети, но и взрослые. Так как урожай собранный осенью был еще не съеден до конца, и можно было богато накрыть праздничных стол. Хотя при этом крестьяне бережливо думали о будущем. Например, по воспоминаниям русского писателя И. П. Шмелев: «Самый запомнившийся праздник – Рождество. Накануне ложился на полати спать. Отец приносил пудовку пшеницы. А ребята-подростки приходили и пели: «Рождество твое, крести, Боже нас!» А я за час проснусь и жду славильщиков – это самое большое наслаждение. А отец наделял пшеницей, чтобы росла хорошая пшеница. А некоторые проводили их в передний угол и садили на подушки, чтобы у хозяев водились гуси, а другие садили их на овчины, чтобы овцы водились. После этого праздновали».

Соблюдай порядок и традиции, чтобы быть здоровым и удачливым

В Рождество повсеместно играли в различные забавные игры, наряжались кто в животных, кто в шута, пели песни, водили хороводы. Один из современников так описывал рождественские игрища: «Откупали дом. На длинных лавках девчата и парни рассаживались. Приходили на игрище ряженые — какие-нибудь страшные животные: медведь (выворачивали шубу, надевали большую шапку); изображали лошадь. Как она в избу входит — так все старались подальше спрятаться. Были тут хороводы с песнями. Для каждого праздника — свои песни. Тут пелись только те, что предназначены для Рождества. Иногда во время песни просто ходит пара (парень и девушка) вдоль избы. Поют и приплясывают, все им подпевают:

Подушенцы, подушенцы алы пуховы,

Где Ванюша, где Ванюша, яблонь молодая.

Я подкину я ширинку, паду на колени.

Ой вы, девушки, Рождество пришло,

Рождество пришло, девкам игрище».

Одной из любимых забав в Рождественские дни было катание с ледяных горок, катание на лошадях и гонки по замерзшим ледяным рекам, походы на ярмарки и прочие забавы. Также, одним из излюбленных занятий русских людей, носящих обрядовый характер, было хождение в гости на Рождественские дни. Хорошей приметой считалось, если в гости придут первыми мужчины, то год будет удачным. Плохой приметой считалось, если в гости придут первые женщины – значит год будет не удачным и предвещает плохой урожай.

Встречать Рождество крестьяне должны были чистыми. Поэтому накануне Рождества все крестьяне топили и посещали баню. Считалось неуважением встречать праздник грязным, а также была примета о том, что в таком случае крестьянин весь год будет болеть.

В соответствии с поверьями крестьянского мира, на Рождество запрещалось работать, заниматься прелюбодеянием, пить алкоголь. Нужно было обязательно держать накрытым стол на случай, если придут гости, а пустые тарелки убирать и тару своевременно убирать со стола. Так как крестьяне верили, что если в Рождество на столе оставалась пустая тарелка, то весь год будет худой, а на столе будет пусто.

Достаточно часто в день Рождества крестьяне загадывали желание, так как считали, что оно обязательно сбудется. Проводили специальные обряды: на окно обязательно вечером ставили зажженную свечу, так крестьяне верили, что ангелы, спустившиеся с небес на землю, обязательно зайдут в гости в дом, где на окне стоит зажженная свеча и обязательно исполнят их заветные желания.

Был обряд, связанный с льняным полотенцем. Полотенце должно быть обязательно новым. Такой обряд проводился с целью улучшения здоровья больного, если он имелся в крестьянской семье. Для этого брали льняное полотенце и заговаривали его «Во имя отца и сына и святого духа заговариваю я от 70 хворей», при этом произнося имя больного. В течение года больной член семьи должен был использовать полотенце и никому его не давать. Так крестьяне верили, что заговоренное полотенце поможет излечить болезнь.

Существовал и другой обряд на Рождество, нужно было встать рано утром и при этом не разговаривая ни с кем пойти умыться холодной водой, при этом произнося слова: «Спаситель родился, свет миру объявился, спасусь и я (имя), через Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь». Таким образом, крестьянин проводил очистку своего организма.

Еще одним обрядом у крестьян было переодевание в козу одного из членов семьи или приходящего в гости. Поскольку коза у крестьян считалась символом удачи, то такими действиями крестьяне верили, что удача придет в их дом на целый год. Также крестьяне проводили в этот день обряд от врагов. Для этого на целый день с самого раннего утра они клали топор возле дома, а после вечером они заносили его в дом. Из-за разницы температур на топоре образовывался налет, который крестьяне убирали небольшим куском ткани. После чего ткань заговаривали специальными словами: «Сталь запотела, стрела прилетела. Сталь остыла, зло про меня навсегда позабыло. Аминь», и заговоренную ткань кидали ночью под крыльцо врагу.

В день Рождества нельзя было убираться в доме и выкидывать мусор. Крестьяне верили, что в этот день в старых вещах, в соломе и в каждом уголке могли находиться души умерших родственников, которые спустились с небес в гости к родным на празднование Рождества. А чтобы изгнать нечистую силу из дома, нужно было сжечь 7 или 12 поленьев. Такой обряд был связан и с тем, чтобы домашний скот не заболел. Именно цифры 7 и 12 у крестьян считались удачными и приносящими добро и счастье в дом.

О том, как русские крестьяне отмечали Святки и Колядки, читайте 8 января.