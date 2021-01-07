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Общество

Как на Руси праздновали Святки и Колядки – экскурс в историю

Фото предоставлено автором.

Как на Руси праздновали Святки и Колядки: зачем рядились в лешего и надевали глиняный горшок на голову, что такое дивьи смотрины и почему у девушки должны быть теплые руки. Студентка исторического факультета ПсковГУ Алина Аскарова под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Максима Васильева подготовила экскурс в историю русских традиций.   

«Христос рождается, славите» 

Празднование крестьянами праздников было часто связано со старыми языческими традициями, которые тесно переплетались с христианскими. Наиболее ярко это проявлялось в дни рождественских праздников. Так, в дни празднования Рождества крестьяне отмечали два языческих праздника Святки и Колядки.

Часто после того, как заканчивалась вечерняя трапеза Рождественского сочельника и дети разнесли «богатую кутью», начиналось колядование. Дети, подростки и молодые люди собирались в веселые группы, переодевались в различные наряды, часто символизирующие нечистую силу, и ходили от двора ко двору. Рядились часто в лешего, черта, медведя или коня. Так как ряжение во многих местах считалось делом греховным и наказывалось местными общинами, то переодевание осуществлялось крестьянами по жребию. Подобные персонажи коляды воспринимались в Русском мире как проводники в загробный мир, который может приоткрыть свои ворота именно в канун Рождества. Во время колядования исполнялись песнопения, посвященные Рождеству Христову, величания хозяину, хозяйке и их детям.

Начинали обычно с церковного песнопения: «Христос рождается, славите» (отсюда появилось название этому особому действию – «славление»). Хозяева давали славильщикам (колядовщикам) угощенье в виде леденцов, конфет, пирогов, а иногда водки и денег.

В некоторых местах России широкое распространение получил обряд так называемого «цыганьичанья», когда русские девушки переодевались в специально сшитые цветные наряды, напоминающие цыганские, распускали волосы на цыганский манер и с песнями и шутками ходили в гости к соседям, где бесцеремонно выпрашивали все, что им понравится, а иногда и просто воровали чужое имущество. После чего хозяева предлагали выкуп за свое добро. На вырученные деньги девушки приобретали себе различные гостинцы и мелкие подарки. Любопытно, что обычай запрещал приобретать нечто ценное и полезное в хозяйстве на колядные деньги. По всей видимости, это было связано с попыткой крестьян регламентировать объемы праздничного воровства друг у друга, так как в противном случае всегда появился бы большой соблазн существенно обогатиться, прикрываясь рождественским весельем.

Колядки достаточно часто сопровождались мелким хулиганством со стороны молодежи в виде сломанного или заваленного заборчика, разломанных саней, снятой с петель калитки или испачканных сажей или краской ворот, что символизировало происки нечистой силы. Отсюда же и желание молодежи рядиться в шкуры и маски чертей и прочих злобных человеку сакральных сил. Такие ряженые часто обходили кругом всю деревню или даже каждый дом, что считалось особым оберегом от нечистой силы на целый год. В это время пелись рождественские песни и повторялись добрые пожелания здоровья и благополучия соседям, за что и получалась благодарность со стороны хозяев в виде подарка или угощения. Ну а если хозяин не угощал или был скуп на вознаграждения, тогда в его адрес могли посыпаться самые страшные проклятия и пожелания. Парадоксален и тот факт, что иногда в таких языческих торжествах принимали участие и сами молодые сельские священники, хотя это было редкостью и жестко пресекалось церковью.

Фото предоставлено автором.

Что день грядущий нам готовит...

Святки – это время повсеместного гадания, которое в эти праздники проводили в вечернее или ночное время. Существовали различные виды гадания, гадали крестьяне по любому поводу.

Так, иногда гадали по вещам. Молодые крестьянки собирались в бане или в тихом месте (чаще всего старались проводить гадание в помещении, где нет икон), приносили с собой что-нибудь из вещей или украшений. Затем эти вещи все складывали в центр и накрывали полотенцем, а сверху посыпали кусочками хлебушка. Затем каждый из участников по очереди запускал руку под полотенце и вытаскивал первую попавшуюся вещь. Если вещь попадалась чужая, то хозяин вещи должен был выкупить или подарить ее. Так гадали для того, чтобы в будущем у молодых крестьян был достаток и благополучие.

Молодые девушки гадали на суженого-ряженого: ночью они выходили к калитке и если мимо пройдет крестьянский мужик, то девушка спрашивала его имя. Тем самым узнавала о том, как будут звать ее будущего мужа. Еще одним видом гадания было подслушивание с целью узнать о своей будущей жизни. Ночью молодые люди выходили во двор, каждый подкрадывался к соседним домам и садился под окно. При этом прислушивались, если в окне слышали веселые разговоры, то значит, жизнь предвещается счастливой. А если в окне были слышны скандалы или грустные разговоры, то жизнь будет плохой и несчастливой.

Было и гадание у ворот. Выходили к забору или просто, стоя за воротами во время ночи, говорили: «Залай, залай, собаченька! Залай, серый волчок!», «Где залает собаченька, там живет мой суженый!». Такое гадание предвещало: откуда будет услышан собачий лай, значит, и будущий жених будет с той стороны. Еще одно гадание было связано с киданием башмака в полночь: туда, куда будет смотреть носок кинутого башмака, в ту сторону и уйдет невеста после замужества.

Фото предоставлено автором.

Крещенские традиции

После Рождества шел праздник Крещенского сочельника (5 января по старому стилю – 18 января по новому стилю). Крещенский сочельник напоминал по внешнему виду празднование Рождества. В этот день запрещалось работать и выполнять домашние дела. Нужно было готовить кутью и нечетное количество блюд.

Крещенский сочельник считался постным праздником, поэтому кутью готовили бедной. На стол посередине ставили свечу, свеча служила проводником света для мертвых. Тем самым крестьяне верили, что к ним придут их умершие родственники и в этот день вся семья будет в сборе. В канун Крещения день считался праведным, в этот день крестьяне могли гадать и предсказания были верными. Но поскольку гадать в православной церкви было грехом, то крестьяне для защиты при гадании очерчивали круг и, заходя в этот круг, гадали. Если гадающих было много, они становились в «хоровод», держа друг друга за мизинцы рук.

В Вологодской губернии правила «гадательной безопасности» предписывали надевать на голову глиняный горшок. В Костромской губернии перед гаданием место, где оно проводилось, обскакивали на левой ноге против солнца (против часовой стрелки), приговаривая: «Чертово место, черт с тобой!». После гадания скакали уже на правой ноге по часовой стрелке со словами «Богово место, Бог с тобой!» — для того чтобы «разворожиться». А в церкви в этот день проводили Крещенское богослужение. В сам день Крещения вода считалась не только священной, но и наделялась лечебными свойствами. Священники проводили водосвятие, а крестьяне окунались в проруби. Прорубь заранее подготавливали и украшали еловыми ветками. Считалось, что в этот день купание в проруби поможет очистить душу человека от негатива. Особенно те, кто гадал накануне, должны были обязательно окунуться в прорубь. После празднования Крещения в течение недели нельзя было стирать в проруби белье, поскольку вода там считалась священной и грязь в нее нельзя было опускать.

Обычай устраивать на Крещенье так называемые дивьи (девичьи) смотрины принадлежал к числу исчезающих в начале XX века, но все же использовался в некоторых губерниях. Смотрины происходили либо в церкви во время литургии, либо на городской площади, где катались матери с дочками, а мужской пол стоял стеной и наблюдал за происходящим.

«Все невесты, — рассказывал вологодский корреспондент, — наряженные в лучшие платья и разрумяненные, выстраиваются в длинный ряд около «ердани» (прорубь). Между невестами (называемыми также «славушницами») прохаживаются парни, сопровождаемые своими родительницами, и выбирают себе суженую. При этом заботливая родительница не только внимательно рассматривала, но и щупала платья девиц и брала их за руки, чтобы узнать, не слишком ли они холодны у славушницы. Если руки были холодны, то такая невеста считалась зябкой и потому не подходящей для суровой крестьянской жизни. После Крещения наступали дни, когда крестьяне старались сыграть свадьбы, что наилучшим образом соответствовало крестьянскому сельскохозяйственному календарю и занятости повседневными тяготами хозяйства.  

В различных губерниях, а порой и деревнях одной местности, обряды, поверья и суеверия могли различаться в деталях. Вкладывались различные смыслы, давались разнообразные трактовки. Крестьянский мир русской деревни старался отмечать все праздники православного календаря, наполняя их не только христианскими смыслами и образами, но и в значительной мере вкрапляя элементы языческой традиции. И как бы ни стремилась православная церковь на протяжении веков бороться с пережитками языческой культуры, на уровне генетической памяти народа последняя все равно ярко проявляла себя и интегрировалась в христианские праздники. Ни один праздник православного календаря, будь то Рождество, Крещение, Пасха, Троица и другие, не обходился без элементов народной, языческой культуры. Что делает их сложным, интересным и многообразным явлением духовной жизни Русского мира.

Как праздновали Рождество русские крестьяне начала ХХ века: что готовили на праздничный стол, почему на Рождество надо быть чистым, но нельзя убираться и выносить мусор. Почему нельзя пить горькую и что надо сделать, чтобы весь следующий год быть в достатке и здоровым, и при чем здесь коза и льняное полотенце, читайте ЗДЕСЬ.

 

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