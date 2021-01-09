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Общество

Ещё одна смерть от коронавируса зафиксирована в Псковской области

Фото: ПАИ.

Один житель региона умер от COVID-19 вчера, 8 января. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Псковской области.

Статистика, опубликованная днём 9 января, показала, что всего за время пандемии умерло 105 жителей Псковской области. 

За весь период в регионе заразился 25 571 человек и выздоровело 13 126 человек.

Среди заболевших есть и 11 иногородних – статистика о них ведётся с 30 декабря.  

Ранее ПАИ сообщало данные о заболевших и выздоровевших, появившиеся ночью с 8 на 9 января.

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