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Общество

Ещё 205 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Фото: ПАИ.

Уровень заболеваемости не вырос за 8 января. Об этом сегодня в своём Instagram-аккаунте сообщил Михаил Ведерников.

«Роста заболеваемости не происходит благодаря своевременно принятым мерам, а также всем, кто соблюдает правила противовирусной безопасности, друзья, за это вам отдельное спасибо», – отметил губернатор и призвал жителей области провести два оставшихся дня каникул с семьёй, дома.

В Пскове 8 января зафиксированы 63 новых случая, в Великих Луках – 30.

Самое большое количество заболевших в районах выявлено в Невельском – 39 человек. В Псковском – 17, в Порховском, Опочецком, Новосокольническом – по 10, в Новоржевском – шесть, в Печорском – четыре, в Островском – три.

По два человека заразились коронавирусом в Великолукском, Дедовичском, Дновском, Пустошкинском и Пыталовском районах. В Плюсском, Себежском, Стругокрасненском районах заболело по одному человеку.

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