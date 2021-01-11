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Общество

Ещё 66 человек заболели COVID-19 в Пскове

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболело 9 608 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 66, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (4 926 случаев), на третьем – Псковский район (2 195 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 26 039 случаев заражения коронавирусом, 13 605 пациентов выздоровело, 106 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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