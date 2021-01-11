Ещё 229 человек заразились коронавирусом в Псковской области

06:58, 11 января 2021, ПАИ

26 039 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 229 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 13 605 пациентов (за сутки – 263), умерло 106 инфицированных человек. Всего специалисты провели 223 940 (за сутки – 726) тестов на коронавирус.

«Перед рабочими буднями количество выздоровевших превысило число заболевших. Пусть так будет и дальше – вместе сможем этого добиться», – написал губернатор.