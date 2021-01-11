Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым

17:33, 11 января 2021, ПАИ

Директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев стал гостем проекта ПАИ-live.

Как повлияет на Псково-Изборский объединенный музей-заповедник обретение федерального статуса? Активно ли жители Псковской области и гости региона посещали объекты музея-заповедника в праздничные дни? Какие объекты музея пользуются у туристов наибольшей популярностью? Обо всем этом и о многом другом рассказывает Александр Голышев.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.