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Общество

Новый вариант коронавируса нашли учёные в России

Российские ученые создали препринт, в котором описывается случай пациентки с коронавирусом, имеющим 18 новых мутаций, сообщает газета «Известия». Работу подготовили ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех) в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, а также Первого государственного медицинского университета имени И.П. Павлова и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

В исследовании идёт речь о 47-летней женщине с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование). В апреле во время прохождения химиотерапии она заразилась коронавирусом. С тех пор ей не один раз делали ПЦР-тест, и до 9 сентября он показывал положительные результаты.

По данным учёных, мутации нового варианта патогена идентичны тем, которые раньше наблюдались при эволюции вируса в SARS-CoV-2 у других иммуносупрессированных пациентов. Также они схожи с «британским» вариантом, который тоже, предположительно, появился у человека с ослабленным иммунитетом.

Две из 18 мутаций похожи на найденные у норок в Дании. Там уничтожили 4 млн животных, чтобы не спровоцировать заражение людей.

Ранее директор института имени Н.Ф. Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») Александр Гинцбург заявил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, но его пока не удалось обнаружить.

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