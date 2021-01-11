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Общество

Эксперт: В России может существовать уникальный штамм коронавируса

В России наверняка существует уникальный штамм коронавируса, но его пока не обнаружили. Об этом заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, ЮАР, Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — пояснил эксперт.

По его мнению, новый штамм ещё не нашли потому, что в России секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании.

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