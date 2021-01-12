8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
В Псковской области остаются активными 8 очагов коронавирусной инфекции, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В их числе - Порховский маслосырзавод, санаторий «Хилово», Первомайский психоневрологический интернат, Порховский РЭС Псковского филиала электросетевой компании, Дновский психоневрологический интернат, Святогорский мужской монастырь, Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Напомним, два очага в Псковской области перестали быть активными – в Псково-Печерском монастыре и администрации Порховского района.