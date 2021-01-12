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Общество

Два коронавирусных очага сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзора

 

 

Два очага коронавирусной инфекции были сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзором. Об этом написал в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

«Сразу два очага сняты с контроля Роспотребнадзора - Псково-Печерский монастырь и администрация Порховского района. Призываю не расслабляться после новогодних праздников и соблюдать все правила безопасности на рабочих местах», - обратился губернатор.

С начала пандемии в Псковской области выявили коронавирус у 26 284 человек. За 11 января - 245 новых случаев.
Всего было проведено 225 580 тестов на covid-19. Умерших за сутки нет, а выздоровело 135 человек.

 





 

 

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