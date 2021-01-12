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Общество

Роспотребнадзор предсказал новую волну заболеваемости коронавирусом

официальным данным, COVID-19 в России переболели 3,4 миллиона человек. Фото ixbt.com

Увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией может произойти примерно через две недели после новогодних каникул, считает заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он напоминает, что связано это с инкубационным периодом коронавирусной инфекции. «Мы уже наблюдали подобное в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а дети и студенты приступили к очной учебе», - пояснил Горелов «Российской газете».

Сейчас происходит аналогичный процесс - россияне после долгих выходных, которые они привели в гостях у родных или на отдыхе, возвращаются в рабочие и учебные коллективы. «Это приводит к увеличению контактов, происходит обмен вирусной информацией», - отмечает эксперт.

По его словам, волнообразные колебания при распространении инфекции - это стандартная картина. Тем более, что популяционный иммунитет в стране только формируется. 

 

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