Роспотребнадзор предсказал новую волну заболеваемости коронавирусом

18:20, 12 января 2021, ПАИ

Увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией может произойти примерно через две недели после новогодних каникул, считает заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он напоминает, что связано это с инкубационным периодом коронавирусной инфекции. «Мы уже наблюдали подобное в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а дети и студенты приступили к очной учебе», - пояснил Горелов «Российской газете».

Сейчас происходит аналогичный процесс - россияне после долгих выходных, которые они привели в гостях у родных или на отдыхе, возвращаются в рабочие и учебные коллективы. «Это приводит к увеличению контактов, происходит обмен вирусной информацией», - отмечает эксперт.

По его словам, волнообразные колебания при распространении инфекции - это стандартная картина. Тем более, что популяционный иммунитет в стране только формируется.